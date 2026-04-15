Supermercados bajo la lupa: Gobierno despliega operativo clave en Caracas

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El ejecutivo nacional desplegó un operativo de inspección en supermercados y farmacias de Caracas con el fin de verificar el abastecimiento y evaluar el comportamiento del sector retail.

La jornada estuvo liderada por el ministro de Industrias y Comercio Nacional, Luis Villegas, quien recorrió distintos establecimientos para constatar de primera mano la dinámica comercial en la capital.

El comercio minorista ha mostrado señales positivas durante el inicio del año. En el primer bimestre de 2026, las ventas registraron un incremento del 10%, lo que refleja una mejora en la actividad económica y una mayor movilización de consumidores.

Este repunte se vincula con la disponibilidad de productos y la recuperación progresiva de la demanda en distintos rubros.

Uno de los resultados más destacados fue la fuerte participación de productos elaborados en el país. Según los datos recabados, cerca del 90% de los artículos disponibles en supermercados pertenecen a la producción nacional.

El operativo también evidenció que el bolívar se mantiene como el principal medio de pago en el comercio minorista. Aproximadamente el 97% de las transacciones se realizan en moneda nacional, lo que sugiere una tendencia hacia su uso cotidiano.

De mantenerse estas condiciones, se prevé una evolución favorable del comercio en los próximos meses, con mayores niveles de organización y competitividad.

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