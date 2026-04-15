Alivio de sanciones al BCV: expertos prevén que se reduzca brecha cambiara

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La reciente flexibilización de sanciones al Banco Central de Venezuela (BCV) ha despertado expectativas positivas en el entorno económico.

Analistas consideran que esta medida podría mejorar el flujo de divisas y aliviar algunas distorsiones clave del mercado cambiario. Se trata de una decisión que impacta directamente en la dinámica financiera del país.

Expertos como Asdrúbal Oliveros destacan que esta acción es una de las más relevantes tras las sanciones al sector petrolero. Aseguran que una mayor disponibilidad de dólares contribuiría a reducir la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, uno de los principales problemas económicos actuales.

Entre los efectos esperados se encuentran:

Mayor acceso a divisas en el sistema financiero

Mejor asignación de dólares en el mercado

Disminución de distorsiones cambiarias

Inflación bajo presión

La inflación sigue siendo el mayor desafío para los venezolanos, con niveles que superan el 600% anual. Según especialistas, cualquier medida que incremente la oferta de divisas podría ayudar a contener el alza de precios. Esto se debe a que el comportamiento del dólar tiene una influencia directa en la fijación de costos en el país.

La flexibilización no solo impacta a las instituciones financieras, sino también a los ciudadanos. Un mercado cambiario más estable puede traducirse en mayor poder adquisitivo y mejores condiciones para el consumo. Además, se espera una leve recuperación en la actividad económica.

La medida también facilitaría el ingreso de capitales, especialmente desde el sector petrolero. Esto permitiría al BCV intervenir con mayor capacidad en el mercado cambiario y reducir presiones especulativas.

A pesar del panorama favorable, los expertos advierten que aún existen desafíos importantes. Señalan que la flexibilización es solo un paso inicial y que se requieren reformas más profundas para lograr estabilidad sostenida.

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