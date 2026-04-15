Volverán las divisas en efectivo a Venezuela: esto dijo el economista Asdrúbal Oliveros

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El Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió este 14 de abril, una licencia general en la que alivia las sanciones al Banco Central de Venezuela (BCV) y otros bancos estatales. Una medida que reincorpora al país al sistema financiero mundial.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, flexibilizó ciertas sanciones al Banco Central de Venezuela (BCV), al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores y al Banco del Tesoro.

¿Qué dijo el economista?

El economista Asdrúbal Oliveros compartió en entrevista radial que se espera que con esta orden el ciudadano común acceda a dólares en efectivo con más facilidad.

Esto ayudaría a los venezolanos con sus mecanismos de ahorro y la transacción en moneda internacional sin necesidad de manejar tarjetas prepagadas en dólares.

"Pudiera facilitar el manejo de efectivo, que se ha reducido de manera significativa en Venezuela", agregó en el programa de Román Lozinski.

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