Inameh reporta: chubascos y altas temperaturas para este 15 de abril

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que para este miércoles 15 de abril se esperan condiciones de nubosidad y lluvias en gran parte de Venezuela.

Durante las primeras horas del día, el cielo permanecerá parcialmente nublado, aunque en regiones como el sur, el oriente y la zona costera se prevén precipitaciones de intensidad variable.

Dicha situación se debe al movimiento de los vientos alisios que transportan humedad hacia el territorio nacional, interactuando con otros fenómenos atmosféricos locales.

Reporte Inameh para hoy

Para la tarde y la noche, el pronóstico indica un incremento en la inestabilidad climática. Se estima la formación de nubes de gran tamaño que generarán chubascos fuertes, descargas eléctricas y ráfagas de viento en estados como Bolívar, Amazonas, Zulia y la región central.

La zona oriental y el occidente del país también verán cielos nublados y lluvias constantes durante la jornada. En estados como Anzoátegui y Sucre se prevén descargas eléctricas por la tarde, mientras que en las dependencias federales y la zona insular el tiempo será más estable, con periodos de sol y nubosidad ligera.

Los vientos se mantendrán a velocidades moderadas, ayudando a refrescar ligeramente las zonas donde no se presenten precipitaciones.

Pronóstico en la región central

En Caracas y los estados vecinos como Miranda y La Guaira, la mañana iniciará con cielos cubiertos y lloviznas intermitentes, especialmente en las zonas de montaña y la costa. Después del mediodía, se espera que la nubosidad aumente, dando paso a lluvias de intensidad variada al final de la tarde. Las temperaturas en esta zona oscilarán entre los 19 grados como mínima y un máximo que podría alcanzar los 30 grados.

Temperaturas y calor en el país

A pesar de las lluvias, el calor persistirá en varias entidades. Los estados llaneros, como Guárico y Apure, registrarán las temperaturas más altas, alcanzando picos de hasta 38 grados. Por el contrario, las zonas montañosas de los Andes presentarán el clima más frío del territorio, con mínimas que bajarán hasta los 7 grados en la ciudad de Mérida.

En otras ciudades importantes como Maracaibo y Valencia, el termómetro se mantendrá cerca de los 35 grados.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube