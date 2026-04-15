¿Gasolineras “super premium” venderán combustible regular?: esto se sabe sobre el acuerdo de PDVSA

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La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) habría llegado a un acuerdo con el cual se permitiría que las estaciones de servicio que expenden gasolina super premium puedan vender combustible regular.

Según el periodista Nelin Escalante, PDVSA envió un comunicado a la Federación Nacional De Empresarios Gasolineros (FENEGAS) para que las gasolineras conozcan las condiciones para la venta de combustible de alto y bajo octanaje.

¿Cómo se pagará el combustible en las estaciones de servicio?

De acuerdo con la información compartida por Escalante, el combustible de bajo octanaje, que se comercializa con un costo de 0.50 dólares por litro podrá pagarse en bolívares en las estaciones de servicio.

Mientrsa que la gasolina de alto octanaje tiene un costo de 1$, y se pagará solamente en efectivo con billetes de divisas norteamericanas.

La medida se aplicará muy pronto afirmó el comunicador.

A mediados del mes pasado, el sector gasolinero propuso una serie de cambios estructurales para modernizar la comercialización de combustible en todo el país.

Propuesta de Fenegas para la venta de gasolina

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de Hidrocarburos (Fenegas), Oscar Prosperi, solicitó formalmente a las autoridades la homogeneización de todas las estaciones de servicio del país.

La propuesta central de Fenegas se centró en que todas las gasolineras operen bajo un mismo esquema: ofrecer simultáneamente el nuevo combustible premium de 97 octanos y la opción económica.

Esta medida busca estandarizar el servicio y evitar la disparidad actual entre diferentes regiones y hacer frente al plan que el gobierno lanzó para la venta de gasolina Súper Premium que contempla a 10 estaciones en Caracas y un promedio de dos por estado en el eje central (Aragua, Carabobo y Lara).

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