Buenas noticias sobre conexión aérea en Venezuela: más destinos internacionales y tarifas desde $135

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En una entrevista reciente con Román Lozinski, el experto Enrique Martín destacó cifras que posicionan al país nuevamente como un actor relevante en el mapa de la aviación latinoamericana.

Aunque Panamá (vía Copa Airlines) siempre lideró las preferencias, este año Bogotá ha tomado la delantera de forma impresionante:

Wingo: La aerolínea de bajo costo lidera con 20 frecuencias semanales conectando Caracas con Bogotá y Medellín.

Avianca: Mantiene una presencia sólida con 14 frecuencias a la capital colombiana.

LATAM: También se suma a la competencia en la ruta a Bogotá, lo que ha permitido que las tarifas bajen significativamente, encontrándose boletos desde los $135.

Conexión Directa con Europa y el Sur

La oferta de largo alcance y hacia el Cono Sur también muestra una recuperación robusta de conexiones aéreas.

España: Entre Air Europa (5 frecuencias), Iberia (4 frecuencias) y Plus Ultra, Madrid vuelve a estar a solo un vuelo de distancia casi todos los días de la semana.

Turquía: Turkish Airlines mantiene 5 frecuencias semanales a Estambul, funcionando como puerta de entrada a Asia y el Medio Oriente.

Brasil: La gran sorpresa reciente es el inicio de operaciones de Gol desde Sao Paulo con 4 frecuencias semanales, uniendo nuevamente a Venezuela con el gigante del sur.

El mercado venezolano está respondiendo con fuerza a esta nueva oferta.

Los vuelos mantienen una tasa de ocupación superior al 83%, lo que garantiza que las rutas sean sostenibles para las aerolíneas.

Ya son 22 destinos internacionales conectados directamente con Venezuela.

Más de 120 vuelos semanales entran y salen del país.

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