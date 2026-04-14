Conoce los bancos que se ven beneficiados con el levantamiento de sanciones por parte de EEUU: LISTA

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes el levantamiento parcial de las restricciones financieras impuestas a instituciones públicas venezolanas.

La medida permitirá a las empresas estadounidenses retomar actividades comerciales y financieras con entidades clave del Estado. Estos son los bancos estatales que se verán beneficiados con el levantamiento de sanciones:

Banco Central de Venezuela

Banco de Venezuela

Banco Digital de los Trabajadores

Banco del Tesoro

Alcance de las nuevas licencias

El documento oficial de la OFAC establece que las compañías norteamericanas podrán ejecutar diversas operaciones que estaban prohibidas desde el año 2017. La flexibilización incluye el manejo de cuentas bancarias, la gestión de préstamos, transferencias internacionales, servicios de seguros y garantías.

Específicamente, las principales instituciones bancarias venezolanas podrán entrar de nuevo al sistema financiero estadounidense y operar legalmente con el dólar.

Asimismo, la resolución habilita el uso de servicios de cheques, billeteras digitales y la operatividad de tarjetas de crédito o débito relacionadas con estas instituciones. El texto aclara que esta apertura también favorece a individuos que no posean sanciones adicionales vigentes.

Limitaciones de la medida

Pese a la apertura financiera, la OFAC precisó que esta decisión no implica un levantamiento total de las restricciones. Hasta el momento, no se contempla el descongelamiento de propiedades ni autoriza transacciones vinculadas a otros paquetes de sanciones que permanecen activos.

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