Delegación de Energía de EEUU llega a Miraflores: Delcy Rodríguez les recuerda la urgencia de cesar las sanciones

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo este martes un encuentro en el Palacio de Miraflores con Kyle Haustveit, subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica de Estados Unidos.

La reunión forma parte de una intensa agenda bilateral que busca reestablecer los lazos de cooperación energética.

Rodríguez confirmó que, tras la reciente reforma legal que abrió el sector a la inversión extranjera, el Ejecutivo ha mantenido conversaciones directas con las principales operadoras del mundo.

Diálogo con ExxonMobil y ConocoPhillips

La mandataria (E) destacó que la apertura del sector ha generado un interés inmediato en empresas que anteriormente habían cesado operaciones en el país.

"Hemos estado recibiendo distintos grupos de empresas, desde las más grandes como ConocoPhillips y ExxonMobil; ayer mismo firmamos con Chevron. Estamos escuchando sus puntos de vista y recomendaciones", detalló Rodríguez, subrayando la madurez política de ambos países para entablar estas relaciones.

Crítica a las licencias temporales

Pese al avance en las negociaciones, la presidenta encargada fue enfática al señalar que las sanciones siguen siendo el principal obstáculo para una recuperación plena. Argumentó que el esquema de "licencias temporales" otorgado por Washington no es suficiente para brindar la seguridad jurídica que requieren las inversiones de gran escala.

“Estamos con la madurez suficiente tanto los Estados Unidos como Venezuela para establecer relaciones energéticas, económicas y de cooperación en el marco de las legislaciones de ambos países”, dijo Rodríguez, destacando que una Venezuela sin sanciones hubiese podido brindar una mejor cooperación e intervención en medio de las condiciones “complicadas” en la que se encuentra el mercado energético internacional.

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