¿Cuántos días más de altas temperaturas se esperan en Venezuela?

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Las condiciones de calor intenso que afectan el territorio nacional persistirán por los próximos días en el país debido a la incidencia directa de la radiación solar sobre la geografía venezolana.

Se espera que las altas temperaturas tersistan con esta intensidad por un periodo estimado de 16 días adicionales, hasta finales de abril, de acuerdo con los pronósticos climáticos actuales.

Aclaran que no se trata de una "ola de calor"

El rescatista y experto en eventos adversos, Jacobo Vidarte, explicó en entrevista concedida al Diario La Calle que el país transita todavía por su etapa de sequía. Sin embargo, aclaró que la sensación térmica elevada no constituye técnicamente una "ola de calor", término que en Venezuela solo puede ser empleado tras una declaratoria oficial del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

"No hay ‘ola de calor’ pero debido a la temperatura externa si existe el riesgo de golpe de calor", señaló el experto, quien advirtió que la combinación de temperaturas cercanas a los 40 grados Celsius con factores como la mala alimentación, falta de hidratación o realizar ejercicios físicos en horas del mediodía puede generar fatiga, mareos o somnolencia, síntomas que requieren atención médica inmediata.

Lluvias convectivas y cambio estacional

A pesar del predominio del calor, se han reportado precipitaciones breves en la región norte y el estado Carabobo. El analista detalló que estas son lluvias convectivas generadas por el calentamiento diurno y la rápida evaporación. Estas lluvias, aunque pueden ser intensas, suelen ser de corta duración y no representan el inicio formal de la temporada de invierno.

Respecto a la transición climática, se estima que las precipitaciones constantes llegarán en las próximas semanas, desplazándose desde el sur hacia el norte.

"En pocas semanas vamos a tener la presencia de las lluvias, afortunadamente para la naturaleza. Sin embargo, es importante mantener limpias las canales, los ríos, quebradas y caños", recalcó.

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