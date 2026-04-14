¿Laura Dogu deja la Embajada de EEUU en Venezuela? Esto se sabe

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A casi tres meses de ser designada como encargada de negocios de los Estados Unidos en Venezuela, la diplomática estadounidense Laura Dogu sería reemplazada de su cargo. Así lo informan extraoficialmente medios de Guatemala, país de donde vendría su sucesor.

Según el medio guatemalteco, La Hora.gt, John Barret dejará el cargo como encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, y será enviado a Venezuela en sustitución de Dogu, quien está en el cargo desde el pasado 22 de enero.

Sin embargo, el periodista y excorresponsal de la Casa Blanca, Jorge Agobian, aseguró que Dogu seguirá en el cargo, citando a fuentes del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

De momento, el Departamento de Estado de EE. UU. aún no ha emitido un comunicado oficial confirmando el nombramiento de Barrett ni la salida de Dogu, por lo que los detalles podrían evolucionar en las próximas horas o días.

Trayectoria de John Barrett

Barrett obtuvo una maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. Es miembro de carrera del Servicio Exterior Senior y se desempeñó más recientemente como ministro consejero en la Embajada de EE.UU. en Panamá desde mayo de 2023.

Según explica la Embajada de Estados Unidos, ocupó el cargo de consejero para Asuntos Económicos en la Embajada de Estados Unidos en Perú y, antes de ello, fue cónsul general en Recife, donde lideró la labor diplomática en ocho estados del noreste de Brasil, entre otros.

Su perfil se enfoca en temas de seguridad, control migratorio, combate al narcotráfico y fortalecimiento de relaciones económicas bajo la agenda “America First”.

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