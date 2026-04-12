Trump promueve la venta de petróleo venezolano a China: condiciones y beneficios compartidos

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un cambio de rumbo en la relación comercial con Venezuela.

En sus recientes declaraciones, el mandatario aseguró que su administración ahora incentiva la compra de crudo venezolano por parte de otros países. Ante ello, mencionó que incluso sugirió a China que utilice sus barcos para adquirir petróleo en la nación.

El papel de China y el mercado global

El gobierno estadounidense impulsó acuerdos para que el petróleo de Caracas vuelva a circular con mayor libertad, permitiendo que socios tradicionales como China retomen sus compras.

Trump señaló que invitó abiertamente al gigante asiático a participar en este intercambio, lo que facilita que el crudo venezolano llegue a los mercados internacionales de manera regular.

"En cuanto a China se refiere, China puede enviar sus barcos hacia nosotros. China puede enviar sus barcos a Venezuela. Les dijimos: ‘Compre de Venezuela'”, expresó.

Control de ganancias y precios

La estrategia actual contempla que el petróleo se venda a precios internacionales actualizados. Sin embargo, una parte fundamental de este plan es que las exportaciones se mantengan bajo la supervisión de Washington.

De esta manera, las autoridades estadounidenses buscan reorganizar cómo fluye el dinero generado por el sector petrolero, asegurando que su administración obtenga beneficios de este proceso comercial.

"Qué gran momento para tener Venezuela. Por cierto, Venezuela ahora está ganando más dinero del que jamás ha ganado antes, y nosotros estamos participando en esas ganancias”, dijo.

Fortalecimiento de la influencia regional

Trump relacionó este éxito económico con el estado actual de sus fuerzas armadas, calificándolas como las mejores del mundo. Para el mandatario, el control y la gestión del recurso venezolano representan una victoria estratégica, afirmando que es un gran momento para la relación con Venezuela.

“Tenemos las mejores fuerzas armadas del mundo (…) tenemos las mejores armas del mundo”, comentó. “Nos está yendo muy bien con Venezuela, es un gran momento para tener a Venezuela”.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube