El efecto Trump en California: la inmigración internacional cae un 68 % en Los Ángeles

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El condado de Los Ángeles, históricamente el motor demográfico de la costa oeste, enfrenta una crisis de identidad y sostenibilidad.

Nuevos datos de la Oficina del Censo confirman una realidad alarmante: entre julio de 2024 y julio de 2025, la región perdió 54,000 habitantes, consolidándose como el condado con mayor despoblación en todo Estados Unidos.

Lo que alguna vez fue un flujo constante de juventud y diversidad se está transformando en un panorama de envejecimiento acelerado y fuga de talento, un fenómeno que los expertos advierten podría "perseguir a la ciudad durante décadas".

El colapso de los pilares migratorios

La pérdida de población no es un evento aislado, sino la combinación de una "tormenta perfecta" de factores políticos y sociales:

Frenazo internacional: En 2024 ingresaron 92,000 nuevos residentes extranjeros; para 2025, la cifra se desplomó a solo 29,000 . Este descenso del 68% se atribuye al endurecimiento de las políticas migratorias de la administración Trump.

Éxodo doméstico: El saldo migratorio interno se agravó, con 105,000 angelinos abandonando el condado para radicarse en otros estados o regiones, empujados por el costo de vida.

El factor México: Históricamente el principal origen de inmigrantes, México también vive su propia desaceleración demográfica, enviando menos personas al norte debido a su caída en la tasa de natalidad.

Una sociedad que envejece sin relevo

El desbalance generacional es quizás el desafío más profundo para la economía local. El Instituto de Políticas Públicas de California proyecta que la población de adultos mayores crecerá un 61% para 2040, pasando de 1.4 a 2.3 millones de personas.

Baja Natalidad: La tasa de fecundidad en Los Ángeles es de 1.43 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo necesario (2.1). Edad Mediana en Aumento: Actualmente se sitúa en 38.8 años, pero las proyecciones indican que podría alcanzar los 46.4 años para 2050. Presión Fiscal: Menos jóvenes trabajando significa menos ingresos para sostener servicios vitales como Medi-Cal y la red de educación pública.

Vivienda inasequible y desastres naturales

A pesar de que California ha construido cerca de 700,000 viviendas en los últimos años, los precios siguen expulsando a las familias jóvenes.

A esto se sumó un factor coyuntural devastador en 2025: los incendios forestales en Pacific Palisades y Altadena. Estos siniestros desplazaron a 30,000 personas, de las cuales el 17% decidió abandonar el condado de forma definitiva tras perder sus hogares o por temor a futuros desastres.

Dato Clave: A diferencia de ciudades en declive como Detroit, Los Ángeles no tiene barrios abandonados; el valor de la propiedad sigue alto, lo que crea una paradoja donde la ciudad es "demasiado cara para vivir, pero demasiado atractiva para colapsar".

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