Hunter Biden se dice listo para un combate estilo UFC frente a los Trump: detalles

Suscríbete a nuestros canales

La propuesta de una pelea en jaula entre Hunter Biden y los hijos de Donald Trump, Donald Jr. y Eric, ha generado gran revuelo en el ámbito político y mediático de Estados Unidos.

El hecho surge en un contexto simbólico, cuando el país se prepara para celebrar el 250 aniversario de su independencia, lo que ha amplificado el impacto del anuncio en redes sociales.

Origen del desafío y difusión en redes

El reto habría sido impulsado tras la intervención del comentarista Andrew Callaghan, quien supuestamente contactó a Hunter Biden para plantear la idea del combate.

A partir de allí, el propio hijo del expresidente Joe Biden expresó su disposición a participar, afirmando que aceptaría si el evento se organiza formalmente.

“Acabo de recibir una llamada de Andrew Callaghan. Me invitó a participar en la gira ‘Channel 5 Carnival’ a finales de mes. Creo que empezamos en Phoenix, luego vamos a San Diego y terminamos en Albuquerque. Me parece que está intentando organizar una pelea en jaula: yo contra Eric y Don [Trump] Jr. Le dije que lo haría, 100 %. Y si lo consigue, y si no, igual voy”.

Hasta el momento, no existe una respuesta oficial ni de la Casa Blanca ni de la organización vinculada a Donald Trump. Este silencio ha generado incertidumbre sobre si el enfrentamiento es un proyecto real o simplemente una provocación mediática sin desarrollo concreto.

Comparaciones con otros eventos mediáticos

El caso ha sido comparado con otros enfrentamientos que nunca llegaron a realizarse, como el supuesto combate entre figuras destacadas del momento, como lo fue el de Mark Zuckerberg y Elon Musk.

También ha sido vinculado a duelos históricos del pasado, como el enfrentamiento de 1804 entre Alexander Hamilton y Aaron Burr, que terminó en tragedia.

Aunque no hay confirmación de que el combate llegue a realizarse, el episodio ya ha generado un fuerte impacto mediático. Además, coincide con la organización de eventos deportivos reales en Estados Unidos como parte de las celebraciones nacionales.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube