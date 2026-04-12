Nahuel Gallo envía mensaje a los venezolanos tras correr maratón: detalles

Suscríbete a nuestros canales

Lo que para muchos fue una jornada dominical de deporte durante la carrera Supernova 10K en Buenos Aires, para el argentino Nahuel Gallo representó un acto de memoria.

Por su parte, el gendarme, quien estuvo detenido durante 448 días bajo el sistema judicial venezolano, recorrió los diez kilómetros portando el uniforme azul celeste característico del centro de reclusión El Rodeo 1.



Del mismo modo, en su camiseta, exhibió una exigencia clara la cual pedía la liberación inmediata de los detenidos por asuntos políticos en Venezuela, tanto nacionales como extranjeros.

Un compromiso que trasciende fronteras



A pesar de haber recuperado su libertad, el corredor (con una trayectoria de más de una década en el atletismo), asegura que su mente sigue conectada con quienes dejó atrás.

Según detalló, en Venezuela aún permanecen bajo custodia más de 500 personas por motivos ideológicos, incluyendo al abogado Germán Giuliani y otros 23 extranjeros que continúan tras las celdas .

"Mi petición es la misma de siempre: yo todavía me siento encerrado porque hasta que no vea que todos están libres no me voy a quedar tranquilo", declaró Gallo.

Finalmente, para Gallo, volver a las pistas tras haber sido acusado de delitos que según lo que relata, no cometió, es un triunfo personal, pero la meta final solo se alcanzará hasta lograr la liberación de aquellos que permanecen privados de libertad por cuestiones políticas.

Visite nuestra sección Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube