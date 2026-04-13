Encuentro Macron - María Corina Machado: revelan detalles de su reunión en Francia

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo una reunión en el Palacio del Elíseo con la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, en un contexto de creciente atención internacional sobre la crisis política en Venezuela.

El encuentro se enmarca dentro de una gira internacional de la líder opositora en busca de apoyo político en Europa.

Macron respalda salida democrática en Venezuela

El presidente francés reiteró su posición sobre la necesidad de una solución política negociada en Venezuela, en línea con las posturas que ha mantenido su gobierno en foros internacionales. Según lo expresado, el diálogo y el respeto a la voluntad popular son elementos esenciales para superar la crisis.

En ese sentido, el encuentro refuerza la visión de Francia sobre el rol de la comunidad internacional en el acompañamiento de procesos democráticos en la región.

María Corina Machado continúa su recorrido diplomático por distintos países con el objetivo de fortalecer apoyos internacionales.

"He recibido a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Juntos, hemos hablado de su compromiso con la libertad y la importancia de lograr en Venezuela una transición democrática, pacífica y respetuosa de la voluntad de su pueblo"

Francia ha sostenido en los últimos años una postura de seguimiento constante a la situación venezolana, participando en debates multilaterales sobre democracia y derechos políticos en la región.

El encuentro en el Elíseo confirma la continuidad de esa línea diplomática, enfocada en el apoyo a procesos de transición y en el respeto a la soberanía popular como principio central.

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