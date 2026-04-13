Producción petrolera venezolana sobrepasa el millón de barriles: abril posiciona al país en EEUU

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La producción de petróleo en Venezuela continúa mostrando señales de recuperación al mantenerse por segundo mes consecutivo por encima del millón de barriles diarios.

Durante marzo, el país registró un promedio de 1.095.000 barriles diarios en marzo, según el informe más reciente de la OPEP, lo que confirma una tendencia de crecimiento en el bombeo de crudo, según Banca y Negocios.

Este resultado representa un avance frente al mes anterior y refuerza la percepción de estabilidad progresiva en el sector energético nacional, en un contexto de ajustes operativos y mayor actividad en campos petroleros.

En abril, las exportaciones de crudo venezolano hacia Estados Unidos mostraron un repunte significativo durante la primera semana del mes. Los envíos superaron los 300.000 barriles diarios, de acuerdo con datos preliminares de la EIA, lo que representa un crecimiento notable frente al periodo anterior.

Este aumento posiciona a Venezuela como uno de los principales proveedores de petróleo para el mercado estadounidense, consolidando su presencia en el comercio energético internacional.

El país se mantiene entre los principales exportadores de crudo hacia Estados Unidos, ubicándose en el tercer lugar durante la semana analizada, solo detrás de Canadá y Arabia Saudita. Además, ha permanecido de forma constante dentro del grupo de los cinco mayores proveedores en las últimas semanas.

Perspectivas del sector petrolero

Las proyecciones para los próximos meses apuntan a un posible incremento adicional en la producción venezolana, especialmente durante abril y el cierre del primer semestre del año, según informa el medio Descifrado.

Analistas estiman que el país podría continuar ampliando su capacidad de bombeo si se mantiene la tendencia actual.

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