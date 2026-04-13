Inameh pronostica chubascos en Caracas y 12 estados del país para las próximas horas

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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este lunes 13 de abril habrá un incremento en la inestabilidad atmosférica que afectará a Caracas y otras 12 regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico, se espera nubosidad parcial; el país experimentará la formación de núcleos de gran desarrollo vertical que desencadenarán lluvias y tormentas eléctricas.

Pronóstico del Inameh

Durante la mañana, se prevé nubosidad generadora de precipitaciones de intensidad variable, siendo más intensas y frecuentes en Amazonas, sur de Apure, los Andes y Zulia.

El resto del territorio nacional se mantendrá con nubosidad parcial y zonas despejadas.

Mientras que en horas de la tarde y noche, se estima la formación de núcleos de gran desarrollo vertical, asociados a lluvias o chubascos con actividad eléctrica en nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, los Andes, Lara, oeste de Falcón y Zulia.

Asimismo, no se descarta nubosidad fragmentada con lluvias o lloviznas de corta duración y posibles ráfagas de viento en zonas de Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, La Guaira y Distrito Capital.

Por otra parte, sobre la gran Caracas, el Inameh prevé que habrá cielo parcialmente nublado.

Después del mediodía, el transporte de humedad por parte de los vientos alisios y el calentamiento diurno favorecerán la formación de nubosidad fragmentada, con probabilidad de precipitaciones de variable intensidad.

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