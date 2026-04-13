PSUV convoca marchas en Caracas para este lunes: conozca las rutas que recorrerán

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El Partido Socialista Uniodo de Venezuela (PSUV) convocó varias movilizaciones desde distintas áreas de Caracas, con motivo del “24 aniversario del rescate de la dignidad nacional” y conmemoración del “Día de la Milicia Boivariana”.

De acuerdo con la publicación de la Secretaría de Movilización del PSUV, las marchas iniciarán este lunes a la 1:00 de la tarde.

Las concentraciones partirán desde tres puntos, parque Alí Primera, avenida Libertador y la avenida Nueva Granada, y se encontrarán en las escaleras de El Calvario.

Hoja de ruta del PSUV

De acuerdo con la hoja de ruta publicada por el partido, los recorridos se realizarán de la siguiente manera:

Salida 1 Parque Ali Primera, recorrerá 2.5 kilómetros.

Transitará a través de:

Parque Alí Primera, Rincón del Taxista, Avenida Sucre, Paguita, Puente República, Escaleras del Calvario.

Salida 2 CANTV

Recorrerá:

Cantv avenida Libertador, Plaza Morelos, Avenida México, Avenida Universidad, Capitolio, Liceo Fermín Toro.

Salida 3 Inces

Recorrerá:

Inces avenida Nueva Granada, avenida Fuerzas Armadas, Bomberos de La Hoyada, Mercado de los Techos Rojos, avenida Universidad, Capitolio, Liceo Fermín Toro.

¿Hasta dónde marcharán este lunes?

Todas las movilizaciones confluirán en las Escaleras del Calvario, en el parque Ezequiel Zamora, en la urbanización El Silencio.

Se recomienda a la población estar atenta y tomar rutas alternas para evitar embotellamientos.

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