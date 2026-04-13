Esperan participación de 9.000 jóvenes en la feria "Quiero Ser UCeVista": será los días 13, 14 y 15

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Los días 13, 14 y 15 de abril se llevará a cabo la feria "Quiero Ser UCeVista" en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV), un evento creado por la Secretaría General de la casa de estudios superiores ante la demanda de quienes buscan conocer los procedimientos para iniciar sus estudios superiores.

"El programa Quiero Ser ECeVista es un evento informativo en donde se orienta a los estudiantes de educación media o general, usualmente del último año de bachillerato o de 4to año, sobre las modalidades de ingreso a la universidad y sobre las carreras. Es un evento informativo que se realiza una vez al año", explicó la profesora Valentina Gamboa, jefa de Relaciones Públicas de la Secretaría de la UCV.

Se trata de la tercera edición del evento donde los colegios hicieron sus registros para asistir con sus estudiantes; estos cupos se agotaron en semanas anteriores, precisó.

Gamboa detalló que adicionalmente se permitirá la asistencia de los jóvenes de manera individual, con la habilitación de unas 700 butacas para cada día del evento; estos cupos se agotaron en menos de cuatro horas. Por otra parte, precisó que quienes no pudieron hacer sus registros no podrán participar de las ponencias.

Con respecto a la atención que brindarán a los jóvenes durante los tres días de evento, señaló que "en la parte externa vamos a tener unos stands informativos donde los estudiantes podrán pasar para consultar cualquier tipo de información".

Explicó que el evento tendrá una duración de tres días y cada día estará dirigido a un público diferente, por lo que estiman contar con la participación de entre 2.500 y 3.000 estudiantes diarios; esto se traduce en un aproximado de 9.000 asistentes a lo largo del evento.

Dedicatoria especial

La tercera edición de la feria "Quiero Ser UCeVista" cuenta con una dedicatoria especial para el fallecido decano de Arquitectura, Javier Caricato.

Caricato dejó un legado importante a sus estudiantes al motivarlos para tener sus sueños muy presentes y ser perseverantes para alcanzar lo que se proponen.

La edición 2025 del evento contó con la asistencia de 500 instituciones educativas provenientes de Caracas, Miranda, La Guaira, Carabobo, Falcón, Táchira y Delta Amacuro. Además, visitaron 66 colegios.

Orientación vocacional

Por su parte, la profesora Corina Aristimuño, secretaria general de la UCV, señaló que han notado que los estudiantes, al inscribirse en sus respectivas carreras, manifiestan su necesidad de cambiarse de carrera porque fueron asignados en una carrera que estaba entre sus últimas opciones para cursar.

"Tenemos una situación importante porque una vez que el estudiante es asignado por el sistema nacional de ingreso, nosotros no podemos hacer nada", explicó.

Exhortó a los estudiantes a cursar la carrera que se les asignó y, luego, recurran al artículo 158, "que permite el cambio de carrera a lo interno".

Recalcó que cuando esto ocurre, muchos estudiantes abandonan las carreras porque entre los requisitos para optar por el cambio de carrera es tener un buen rendimiento académico. Sin embargo, "muchos manifiestan frustración, dicen que no era lo que querían y, por lo general, terminan abandonando las carreras", dijo.

Al considerar que pueden existir fallas en la orientación vocacional de los jóvenes, con la feria "Quiero Ser UCeVista", se busca "brindar en un solo espacio la oferta académica de la UCV y evitar que ese problema siga sucediendo".

Aristimuño detalló que la feria comenzó a organizarse debido a la demanda de los colegios de conocer la oferta académica de la universidad y poder orientar a sus estudiantes.

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