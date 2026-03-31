Ruta playera gratuita desde la UCV hasta La Guaira: ¿Quiénes pueden acceder?

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Este 30 de marzo, se activaron oficialmente las rutas de transporte especial desde la Universidad Central de Venezuela (UCV) con destino al estado La Guaira.

La iniciativa tiene como objetivo garantizar que estudiantes, profesores, trabajadores, jubilados y familiares de la casa de estudio, puedan disfrutar de los balnearios y atractivos turísticos de la entidad costera durante la Semana Santa 2026.

El plan, que comenzó sus operaciones este lunes, se mantendrá activo por un periodo de tres días, ofreciendo una alternativa de recreación segura y accesible para la comunidad universitaria.

Movilización masiva y gratuita

Lo más destacado de este proyecto es su carácter totalmente gratuito, eliminando cualquier costo de traslado para los beneficiarios en la modalidad de ida y vuelta.

Para cubrir la demanda, se ha dispuesto de una flota combinada de 14 unidades de transporte.

Con este despliegue, las autoridades estiman trasladar entre 700 y 800 personas por día, abarcando a todo el espectro de la comunidad ucevista.