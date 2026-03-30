Designan nuevo presidente de la corporación "Juntos todo es Posible": perfil

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La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este lunes la designación del Vicealmirante Aníbal Coronado como el nuevo presidente de la Corporación “Juntos Todo es Posible”.

El nombramiento busca dinamizar la capacidad de respuesta de esta instancia en la atención de las necesidades más sentidas de la población venezolana.

Rodríguez destacó que la elección de Coronado responde a su trayectoria y capacidad operativa, elementos que considera fundamentales para la etapa actual de gestión comunitaria.

“He designado al VA. Aníbal Coronado con la firme convicción de que su compromiso y experiencia fortalecerán el trabajo en nuestras comunidades. Esta instancia seguirá siendo una herramienta para atender de manera directa las necesidades de los venezolanos y garantizar soluciones concretas”, expresó la mandataria encargada a través de sus canales oficiales.

Continuidad y soluciones directas

La Corporación “Juntos Todo es Posible” se ha consolidado como un brazo ejecutor del Ejecutivo para la recuperación de espacios públicos, asistencia social y respuesta inmediata a problemáticas de infraestructura en los sectores populares.

Reconocimiento a la gestión saliente

Asimismo, la presidenta Rodríguez extendió un mensaje de gratitud a Walter Gavidia, quien estuvo al frente de la corporación hasta la fecha.

La mandataria reconoció su "entrega y dedicación" durante el tiempo que desempeñó esta labor, resaltando el cumplimiento de las metas sociales establecidas por la institución.