Beneficio directo para los venezolanos: Marco Rubio explica el destino de los ingresos petroleros

Suscríbete a nuestros canales

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció este lunes que Venezuela comenzó a comercializar su producción petrolera bajo condiciones de competitividad internacional, y que este proceso beneficiará directamente a los venezolanos.

Según el funcionario en declaraciones a Al Jazeera, el crudo venezolano se vende actualmente “al precio de mercado completo”, y señaló que los ingresos de esas ventas se están utilizando en beneficio de la población venezolana.

Asimismo, el republicano agregó que la nueva dinámica comercial forma parte de un plan de recuperación estructurado para canalizar la riqueza petrolera hacia la estabilización de la infraestructura interna del país.

Inversión para sectores sociales y servicios

El secretario de Estado detalló que el presupuesto se ha dirigido específicamente a la adquisición de equipos médicos modernos y suministros de salud esenciales para la red hospitalaria nacional, así como la cobertura de salarios de maestros, policías y funcionarios públicos.

Otros rubros beneficiados por esta entrada de divisas incluyen el pago de nóminas de los funcionarios públicos y el mantenimiento de servicios de saneamiento básico, asegurando la continuidad de las labores esenciales en las comunidades venezolanas.

Supervisión internacional de las exportaciones

Esta reactivación económica ocurre en el marco de una estrategia coordinada por la administración de los Estados Unidos. El plan facilita la exportación de crudo que anteriormente estaba limitado por las sanciones impuestas por el mismo gobierno estadounidense.

La meta central, según indica Estados Unidos, se centra en la recuperación de los servicios públicos.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube