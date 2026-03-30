Diosdado Cabello supervisa operativo de Semana Santa: así avanza el despliegue en punto clave

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El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, encabezó la supervisión del operativo Semana Santa Segura 2026, una acción nacional orientada a garantizar la protección y tranquilidad de los ciudadanos durante el asueto religioso.

El despliegue se mantiene activo en todo el territorio venezolano con presencia de distintos organismos de seguridad.

Desde el Peaje Tazón, el ministro Diosdado Cabello Rondón, supervisó este lunes el dispositivo de seguridad Semana Santa Segura 2026, como parte del seguimiento directo al plan especial de resguardo implementado para la temporada.

El objetivo central es reforzar la prevención y garantizar la tranquilidad de la población durante la Semana Mayor.

Despliegue de organismos de seguridad

Entre los organismos involucrados se encuentran:

Policía Nacional Bolivariana (PNB)

Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT)

Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES)

Superintendencia Nacional Antidrogas (SNA)

Puntos de control y asistencia ciudadana

El dispositivo contempla una red nacional de puntos de control y atención para garantizar la seguridad vial y la asistencia inmediata a los ciudadanos. Estos espacios están distribuidos en las principales rutas del país, como lo son:

Supervisión del tránsito en autopistas

Asistencia médica en puntos estratégicos

Control preventivo en zonas turísticas

Vigilancia en espacios religiosos

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