Establecen nuevas normas para visitar Morrocoy: conozca cuáles son

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​El Ministerio para el Turismo, en un esfuerzo conjunto con Inparques y los organismos de seguridad, publicó el reglamento de convivencia y conservación para los temporadistas que visiten el Parque Nacional Morrocoy durante el asueto de la Semana Mayor 2026.

​Bajo el lema "Semana Santa Consciente", las autoridades establecieron las siguientes directrices obligatorias:

​Preservación del Ecosistema Marina

Queda terminantemente prohibido arrojar desechos contaminantes (plásticos, vidrios o químicos) al mar o a las zonas de playa.

​Se prohíbe la extracción, daño o comercialización de cualquier ejemplar de la flora y fauna marina (corales, estrellas de mar, conchas, etc.).

No se permite el ingreso de animales domésticos al área del parque nacional.

​Seguridad y Navegación

​Todas las embarcaciones deben estar registradas en la aplicación "ZARPES" del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA).

​Se prohíbe la navegación nocturna entre las 06:00 p.m. y las 06:00 a.m.

​La velocidad máxima permitida es de 10 nudos en canales internos y hasta 25 nudos en áreas abiertas como Boca de Paiclá y Cayo Sombrero.

​Se han delimitado áreas exclusivas para bañistas, las cuales están libres de la circulación de motos de agua y lanchas.

​Convivencia Ciudadana

​El Ministerio hace un llamado al uso moderado de equipos de sonido, exigiendo respeto a los niveles de decibelios permitidos para no perturbar la tranquilidad de otros visitantes ni el equilibrio del hábitat natural.