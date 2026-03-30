Establecen nuevas normas para visitar Morrocoy: conozca cuáles son

El Ministerio para el Turismo, en un esfuerzo conjunto con Inparques y los organismos de seguridad, publicó el reglamento de convivencia y conservación para los temporadistas que visiten el Parque Nacional Morrocoy durante el asueto de la Semana Mayor 2026.
Bajo el lema "Semana Santa Consciente", las autoridades establecieron las siguientes directrices obligatorias:
Preservación del Ecosistema Marina
- Queda terminantemente prohibido arrojar desechos contaminantes (plásticos, vidrios o químicos) al mar o a las zonas de playa.
- Se prohíbe la extracción, daño o comercialización de cualquier ejemplar de la flora y fauna marina (corales, estrellas de mar, conchas, etc.).
- No se permite el ingreso de animales domésticos al área del parque nacional.
Seguridad y Navegación
- Todas las embarcaciones deben estar registradas en la aplicación "ZARPES" del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA).
- Se prohíbe la navegación nocturna entre las 06:00 p.m. y las 06:00 a.m.
- La velocidad máxima permitida es de 10 nudos en canales internos y hasta 25 nudos en áreas abiertas como Boca de Paiclá y Cayo Sombrero.
Se han delimitado áreas exclusivas para bañistas, las cuales están libres de la circulación de motos de agua y lanchas.
Convivencia Ciudadana
El Ministerio hace un llamado al uso moderado de equipos de sonido, exigiendo respeto a los niveles de decibelios permitidos para no perturbar la tranquilidad de otros visitantes ni el equilibrio del hábitat natural.
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