Ambiente

Establecen nuevas normas para visitar Morrocoy: conozca cuáles son

Delimitaron áreas exclusivas para bañistas, las cuales están libres de la circulación de motos de agua y lanchas

Por Genesis Carrillo
Lunes, 30 de marzo de 2026 a las 06:03 pm
Establecen nuevas normas para visitar Morrocoy: conozca cuáles son
​El Ministerio para el Turismo, en un esfuerzo conjunto con Inparques y los organismos de seguridad, publicó el reglamento de convivencia y conservación para los temporadistas que visiten el Parque Nacional Morrocoy durante el asueto de la Semana Mayor 2026.
 

​Bajo el lema "Semana Santa Consciente", las autoridades establecieron las siguientes directrices obligatorias:

​Preservación del Ecosistema Marina

  • Queda terminantemente prohibido arrojar desechos contaminantes (plásticos, vidrios o químicos) al mar o a las zonas de playa.
  • ​Se prohíbe la extracción, daño o comercialización de cualquier ejemplar de la flora y fauna marina (corales, estrellas de mar, conchas, etc.).
  • No se permite el ingreso de animales domésticos al área del parque nacional.

​Seguridad y Navegación

  • ​Todas las embarcaciones deben estar registradas en la aplicación "ZARPES" del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA).
  • ​Se prohíbe la navegación nocturna entre las 06:00 p.m. y las 06:00 a.m.
  • ​La velocidad máxima permitida es de 10 nudos en canales internos y hasta 25 nudos en áreas abiertas como Boca de Paiclá y Cayo Sombrero.
​Se han delimitado áreas exclusivas para bañistas, las cuales están libres de la circulación de motos de agua y lanchas.

​Convivencia Ciudadana

​El Ministerio hace un llamado al uso moderado de equipos de sonido, exigiendo respeto a los niveles de decibelios permitidos para no perturbar la tranquilidad de otros visitantes ni el equilibrio del hábitat natural.
 

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