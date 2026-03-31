EEUU incluye a Venezuela en su nuevo perímetro de seguridad: ¿De qué trata la doctrina Gran Norteamérica?

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El Departamento de Guerra de los Estados Unidos oficializó una reestructuración de su despliegue militar bajo la doctrina denominada “Gran Norteamérica", que incluye a Venezuela dentro de su nuevo perímetro estratégico.

De acuerdo con las declaraciones emitidas a la prensa este lunes, Hegseth, secretario de Guerra, precisó que la inclusión de Venezuela en este esquema responde a un cambio en la doctrina militar estadounidense desde la llegada de Donald Trump.

El funcionario agregó que el área de influencia directa para la doctrina ahora abarca a todas las naciones situadas al norte de la línea del Ecuador.

Alcance del nuevo perímetro de seguridad

La estrategia también establece una línea adicional de control que se extiende desde el Ártico hasta Panamá. Hegseth precisó que esta zona, que comprende el territorio desde Groenlandia hasta el Canal de Panamá, "pasa a ser un perímetro de seguridad inmediato”.

El gobierno estadounidense exigió formalmente que estas naciones asuman mayores responsabilidades y costos en materia de defensa nacional y regional, con el fin de crear un eje unificado en el continente.

Asimismo, la doctrina priorizará el resguardo de los intereses estadounidenses en los países que forman parte de este nuevo anillo de seguridad, donde la vigilancia militar será más estrecha y constante, según las directrices de la Administración Trump.

El secretario Hegseth enfatizó que esta reconfiguración es una prioridad para la gestión actual, marcando una diferencia con políticas de años anteriores.

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