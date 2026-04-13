Comité Nacional Demócrata aprueba resolución para apoyar transición en Venezuela: ¿De qué trata?

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El Comité Nacional Demócrata (DNC) de Estados Unidos aprobó formalmente una resolución centrada en apoyar una transición política pacífica Venezuela.

El documento establece dos ejes de acción principales: el respaldo a un proceso de transición democrática y pacífica en el país, y el apoyo a la comunidad de inmigrantes venezolanos que residen en territorio estadounidense.

La iniciativa fue introducida ante el comité por Samuel Vilchez Santiago, quien se desempeña como miembro del DNC en representación del estado de Florida, informó Noticiero Venevisión.

Mediante la aprobación de este texto, la organización política reafirma su compromiso con la promoción de condiciones que permitan la realización de elecciones presidenciales en el país.

Apoyo migratorio a Venezuela

Además de abordar la política exterior, la resolución ratificada por el Comité Nacional Demócrata dedica un apartado específico a la situación de los ciudadanos venezolanos que viven en Estados Unidos.

El texto insta a las autoridades gubernamentales correspondientes a avanzar en la implementación y extensión de medidas de alivio migratorio para la comunidad venezolana. La disposición busca ofrecer mayor estabilidad a los venezolanos que migraron a Estados Unidos en la última década.

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