Política

Plataforma Unitaria presenta su hoja de ruta para la transición en Venezuela: detalles aquí

La coalición opositora detalló en un comunicado las exigencias políticas e institucionales

Por Jerald Jimenez
Domingo, 12 de abril de 2026 a las 07:28 pm
Plataforma Unitaria presenta su hoja de ruta para la transición en Venezuela: detalles aquí
Foto: PUD

La coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) presentó este domingo un documento de las claves que, según afirman, se necesitan para una transición en Venezuela. 

A través de un comunicado titulado "8 Claves de la hoja de ruta para la transición", se detalló punto por punto un conjunto de exigencias políticas e institucionales que la coalición considera necesaria hasta llegar al proceso de elecciones presidenciales.

¿Cuáles son los puntos de la PUD?

El documento, presentado por la Plataforma Unitaria a través de sus redes sociales, detalla estos ocho puntos fundamentales:

  1. Liberación de presos políticos.

  2. Cese de la persecución y desmontaje del aparato represivo.

  3. Reinstitucionalización integral.

  4. Apertura del espacio cívico.

  5. Restitución de derechos políticos.

  6. Normalización del sistema de partidos.

  7. Condiciones electorales.

  8. Retorno de exiliados.

Foto: Plataforma Unitaria Democrática

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