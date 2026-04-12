Plataforma Unitaria presenta su hoja de ruta para la transición en Venezuela: detalles aquí

La coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) presentó este domingo un documento de las claves que, según afirman, se necesitan para una transición en Venezuela.
A través de un comunicado titulado "8 Claves de la hoja de ruta para la transición", se detalló punto por punto un conjunto de exigencias políticas e institucionales que la coalición considera necesaria hasta llegar al proceso de elecciones presidenciales.
¿Cuáles son los puntos de la PUD?
El documento, presentado por la Plataforma Unitaria a través de sus redes sociales, detalla estos ocho puntos fundamentales:
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Liberación de presos políticos.
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Cese de la persecución y desmontaje del aparato represivo.
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Reinstitucionalización integral.
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Apertura del espacio cívico.
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Restitución de derechos políticos.
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Normalización del sistema de partidos.
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Condiciones electorales.
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Retorno de exiliados.
Foto: Plataforma Unitaria Democrática
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