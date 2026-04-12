Plataforma Unitaria presenta su hoja de ruta para la transición en Venezuela: detalles aquí

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La coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) presentó este domingo un documento de las claves que, según afirman, se necesitan para una transición en Venezuela.

A través de un comunicado titulado "8 Claves de la hoja de ruta para la transición", se detalló punto por punto un conjunto de exigencias políticas e institucionales que la coalición considera necesaria hasta llegar al proceso de elecciones presidenciales.

¿Cuáles son los puntos de la PUD?

El documento, presentado por la Plataforma Unitaria a través de sus redes sociales, detalla estos ocho puntos fundamentales:

Liberación de presos políticos. Cese de la persecución y desmontaje del aparato represivo. Reinstitucionalización integral. Apertura del espacio cívico. Restitución de derechos políticos. Normalización del sistema de partidos. Condiciones electorales. Retorno de exiliados.

Foto: Plataforma Unitaria Democrática

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