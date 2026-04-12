¿Qué dice María Corina Machado sobre las elecciones en Venezuela?

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En una reciente intervención virtual durante una rueda de prensa de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), María Corina Machado, envió un mensaje de determinación a los venezolanos este domingo 12 de abril de 2026. Machado aseguró que el país se encuentra en un momento decisivo y afirmó con seguridad que "Muy pronto estaré de regreso con ustedes en Venezuela" para iniciar un recorrido por los 335 municipios del territorio nacional, según reseñó EFE.

En otro orden de ideas, el argumento central de María Corina, se basó en el cumplimiento de los lapsos establecidos en la Constitución venezolana, específicamente tras haber transcurrido los 90 días previstos para una falta temporal sin que se haya restablecido el orden previo, informó EFE.

Elecciones en Venezuela



En declaraciones recientes, Machado ha enfatizado que la transición hacia la democracia es "indetenible" y ha instado a la ciudadanía, tanto dentro como fuera del país, a prepararse para un nuevo proceso electoral, indicó EFE.

Durante su agenda internacional, que ha incluido encuentros estratégicos con figuras como Donald Trump y Marco Rubio, Machado ha subrayado que el objetivo es llevar a cabo elecciones que permitan el reencuentro de las familias venezolanas.

Prosperidad económica



Por su parte, María Corina Machado, quien se encuentra fuera del país desde el pasado mes de diciembre, destacó que la sociedad venezolana es hoy la más preparada del mundo para asumir una transición democrática. Según Machado, existe una dirección política lista para ejecutar las acciones necesarias que devuelvan la prosperidad económica a la nación, detalló EFE.

PUD



Por su parte, la PUD, representada por su secretario general Roberto Enríquez, presentó una "hoja de ruta" detallada para la celebración de comicios. Este plan, según lo destacó dicha organización, se estructura en tres fases fundamentales: estabilización, recuperación económica y reconciliación nacional, informó EFE.





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