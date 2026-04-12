Gobierno supervisa supermercados y farmacias en Caracas: buscan verificar abastecimiento

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El Ministerio de Industrias y Comercio Nacional presentó un balance sobre el desempeño de la actividad comercial en la ciudad capital tras culminar una serie de jornadas de inspección técnica.

Su ministro, Luis Villegas, dirigió las visitas a diversos establecimientos con el objetivo de evaluar el flujo de mercancías y el cumplimiento de las normativas vigentes en el área metropolitana.

Los datos oficiales recopilados durante los meses de enero y febrero de 2026 indican que el sector retail experimentó un alza del 10% en sus ventas totales. El indicador mide el comportamiento del comercio minorista de productos y servicios que se entregan directamente al consumidor final, informó BancayNegocios.

Colaboración entre el sector público y privado

El seguimiento de los niveles de abastecimiento es una tarea coordinada entre las instituciones del Estado y las organizaciones gremiales. Según la información proporcionada por el Ministerio de Industrias y Comercio Nacional, estas inspecciones han servido para "resaltar la sinergia que existe entre el sector público y la empresa privada para garantizar la disponibilidad de rubros esenciales".

En esta estructura de distribución, los locales que integran la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA) mantienen un rol activo. Las estadísticas del sector revelan que ANSA sostiene actualmente un 90% de presencia de artículos de origen nacional en sus anaqueles.

Esta cifra asegura que la mayor parte de la oferta disponible en los estantes de los supermercados y farmacias afiliados corresponda a la producción interna del país.

Dinámica monetaria y uso de tasas oficiales

En cuanto a las modalidades de pago y el manejo financiero en los puntos de venta, el informe técnico destaca una tendencia clara hacia el uso de la moneda nacional. El 97% de las operaciones comerciales realizadas en los establecimientos supervisados se ejecutan en bolívares.

Asimismo, la agencia oficial AVN informó que los comercios mantienen sus actividades bajo los parámetros establecidos por el Banco Central de Venezuela (BCV). Las supervisiones confirmaron que los establecimientos fijan sus precios y procesan las transacciones respetando la tasa oficial emitida por el ente emisor.

Fuentes: Ministerio de Industrias y Comercio Nacional, Agencia Venezolana de Noticias (AVN), Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Banco Central de Venezuela (BCV).

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