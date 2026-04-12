Laser Airlines reanuda vuelos en la ruta Caracas-Madrid: conozca la fecha y horarios reprogramados

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La aerolínea Laser Airlines anunció la reanudación de sus operaciones en la ruta que conecta a Caracas con Madrid.

Esta medida busca normalizar el servicio tras los ajustes realizados recientemente en su itinerario, permitiendo que los pasajeros afectados puedan completar sus viajes pendientes hacia España.

Nueva fecha para vuelos

A través de un comunicado oficial publicado en su cuenta de Instagram, la aerolínea puntualizó que los vuelos se reanudaran desde este próximo lunes 13 de abril.

La empresa informó que los viajeros que no pudieron salir en sus fechas originales fueron distribuidos en nuevos horarios especiales. Es importante que los usuarios verifiquen su nueva fecha de salida, ya que los cambios dependen directamente del día en que tenían planeado volar inicialmente.

Pasajeros del viernes 10 y sábado 11 de abril

Quienes tenían previsto viajar el pasado viernes 10 de abril, fueron reubicados para este lunes 13 de abril. El vuelo asignado es el QL 2922, con salida desde Caracas a las 08:00 y llegada a Madrid a las 23:35.

Por su parte, los pasajeros que debían volar el sábado 11 de abril también saldrán este lunes 13 de abril, pero en el vuelo QL 2920. Este despegará a las 17:50 y aterrizará en la capital española a las 08:35 del día siguiente.

Pasajeros del lunes 13 de abril

Las personas que tenían su pasaje programado originalmente para este lunes 13 de abril sufrirán un ligero retraso, ya que sus vuelos fueron movidos para el martes 14 de abril. Viajarán en el vuelo QL 2920, manteniendo el horario de salida a las 17:50 y llegando a Madrid a las 08:35 del miércoles.

Recomendaciones para los viajeros

La aerolínea enfatizó que todos los pasajeros deben presentarse en el aeropuerto con cuatro horas de anticipación para realizar el proceso de chequeo sin inconvenientes.

Para cualquier duda adicional o información sobre sus boletos, Laser Airlines puso a disposición sus canales oficiales de atención, incluyendo el número telefónico 0412-266 26 37 y su cuenta de Instagram.

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