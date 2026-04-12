Jorge Rodríguez a El País: “La economía es la prioridad absoluta para Venezuela”

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En una conversación detallada con el diario El País de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció una perspectiva clara sobre el rumbo actual del Gobierno venezolano.

Durante el encuentro, el funcionario aseguró que el país ha entrado en una etapa donde la recuperación económica se posiciona por encima de la confrontación política habitual.



Rodríguez explicó al medio español que, tras superar los periodos más críticos de inestabilidad, el esfuerzo institucional está volcado en la reactivación del aparato productivo y el control de la inflación.

Según sus declaraciones, el bienestar de la ciudadanía depende ahora de la capacidad del Estado para consolidar un modelo financiero sostenible que permita mitigar el impacto de las sanciones y mejorar la calidad de vida de los venezolanos.

Indicadores económicos



Por su parte, el líder parlamentario reiteró a El País que, aunque el diálogo político sigue presente, la verdadera urgencia nacional se mide en indicadores económicos.

Finalmente, esta postura marca un enfoque en la gestión interna de cara a los retos de los próximos años en Venezuela.

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