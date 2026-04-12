Venezuela activa plan operativo para erradicar la fiebre aftosa

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Tras una intensa semana de mesas técnicas y recorridos por diversos centros de producción, se ha formalizado en la capital venezolana el Plan Operativo de Vacunación contra la Fiebre Aftosa. Este acuerdo clave fue suscrito por representantes del Ministerio de Agricultura y Tierras, el Insai, Funvessa y Panaftosa.



Si bien, el objetivo central tiene como objetivo obtener la certificación internacional que acredite a Venezuela como territorio libre de esta enfermedad mediante la vacunación.

Una meta de Estado



En el mismo orden de ideas, durante el encuentro en la sede de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Diego Vialli, asesor de Panaftosa, destacó que Venezuela se encuentra en la etapa final de un recorrido histórico de siete décadas. Según Vialli, el país es "la última frontera" del continente que falta por alcanzar este estatus, lo cual requiere un compromiso inquebrantable entre el sector público y privado.



Por su parte, José Labrador, presidente de Funvessa y directivo de Fedenaga, calificó este plan como la ruta crítica para los próximos años. En este sentido, Labrador hizo un llamado urgente a los productores para cumplir con la vacunación y certificación masiva, señalando que "Desde el Estado hasta el productor más pequeño, todos somos piezas fundamentales para proteger la soberanía alimentaria y fortalecer el rebaño nacional".

13 años sin incidencia



Del mismo modo, el director nacional de salud animal del Insai, Wilmer Alcázar, aportó datos alentadores con respecto a que Venezuela acumula 13 años sin reportes de fiebre aftosa. Dentro de este contexto, actualmente, el país transita una fase técnica de validación científica ante la Organización Mundial de Sanidad Animal para demostrar que el virus ya no circula en el ganado local.

Próximos pasos



Es importante destacar que el éxito de este plan no solo garantiza la seguridad de la proteína animal para el consumo interno, sino que proyecta a Venezuela hacia los mercados globales para la exportación de genética, animales en pie y productos cárnicos.



Finalmente, las autoridades exhortaron a todo el gremio ganadero a sumarse al primer ciclo de vacunación de 2026, el cual está programado para iniciar el próximo 1 de mayo. El documento final fue ratificado ante el Ministerio de Agricultura y Tierra, bajo la supervisión de Julio León Heredia, actual ministro de dicha institución, en torno al Plan Operativo de la Vacunación de la Fiebre Aftosa.

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