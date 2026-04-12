Anuncian restablecimiento de vuelos internacionales hacia la isla de Margarita: detalles aquí

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Oficialmente se conoció el restablecimiento de vuelos internacionales hacia la isla de Margarita, así lo confirmó el presidente de la Corporación de Turismo del estado Nueva Esparta, Arévalo Ávila.

En declaraciones recopiladas por Unión Radio, Ávila anunció la recuperación de estas rutas hacia la isla y ofreció detalles sobre las conectividades.

"Tenemos conexiones permanentes con Trinidad (y Tobago) ahorita directamente y las conexiones a través de Caracas son permanentes mientras duren las operaciones comerciales tanto europeas como de América Latina", destacó Ávila.

Conectividad con Europa, Centro y Sudamérica

Asimismo, destacó la reapertura de vuelos desde Portugal, además de los que ya se realizan desde España y las frecuencias establecidas a través de Panamá.

El representante de la corporación estatal también detalló que desde Colombia empezarán a recibir de forma directa a partir del mes de septiembre. Las acciones forman parte de un plan orientado a incrementar el volumen de viajeros tanto internos como provenientes del exterior.

Laser Airlines retoma operaciones Caracas-Madrid

La reciente información surge luego de conocerse que la aerolínea Laser Airlines confirmó la reanudación de sus vuelos en la ruta Caracas-Madrid tras completar ajustes técnicos en su itinerario de vuelo.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la empresa, las operaciones se retomarán este próximo lunes 13 de abril. La aerolínea explicó que los pasajeros que presentaron retrasos en sus fechas de salida originales han sido reubicados en horarios especiales diseñados para atender la demanda pendiente.

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