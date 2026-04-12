Venezuela lamenta tragedia en Haití tras mortal estampida: Elevamos nuestras oraciones por las víctimas

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El comunicado detalla el pesar ante la tragedia registrada en el emblemático monumento haitiano, dejando un saldo de decenas de víctimas fatales y numerosos heridos. En el texto, Venezuela extiende su solidaridad no solo a los familiares de los fallecidos, sino a todo el pueblo de Haití, uniéndose al duelo que embarga a la nación caribeña.

Un llamado a la fortaleza y la unidad

La máxima autoridad nacional enfatizó la capacidad de resiliencia de los haitianos, expresando su confianza en que sabrán sobreponerse con dignidad ante este difícil momento. En el mensaje se destacó la disposición del Gobierno venezolano para brindar apoyo incondicional, recordando los históricos lazos de fraternidad que unen a ambos pueblos desde la época de la gesta emancipadora.

Legado histórico de hermandad

El pronunciamiento oficial hace una referencia especial a la relación histórica entre los dos países, invocando la memoria de los próceres Alexander Pétion y Simón Bolívar. Esta mención subraya que la solidaridad expresada tras la tragedia no es un hecho aislado, sino una constante basada en la histórica ayuda que Haití brindó a los líderes independentistas venezolanos durante el siglo XIX.

El país reafirma así su acompañamiento a la nación hermana, elevando oraciones por la recuperación de los heridos y por el pronto alivio de quienes han perdido a sus seres queridos en este trágico evento.

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