¡Sector agroindustrial toma Caracas! Vuelve la expoferia desde el 13 al 17 de mayo: detalles

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La Expoferia Nacional 2026 regresa a Caracas como uno de los eventos más importantes del sector agroindustrial venezolano.

Del 13 al 17 de mayo, el Parque Simón Bolívar de La Carlota será el punto de encuentro entre productores, empresarios, inversionistas y el público general, en una cita que busca mostrar el potencial productivo del país.

Esta será la cuarta edición consecutiva en la capital, consolidándose como una vitrina clave para impulsar el desarrollo agrícola y pecuario, además de promover la seguridad alimentaria y el crecimiento económico nacional.

Durante cinco días, la Expoferia presentará avances en distintas áreas del sector agroalimentario, integrando tanto la producción agrícola como la ganadería. El evento servirá como plataforma para exhibir tecnologías, prácticas sostenibles y oportunidades de inversión.

Más de mil animales en exhibición

Uno de los grandes atractivos de la Expoferia será la exposición de más de mil animales, pertenecientes a especies clave como bovinos, bufalinos, caprinos y ovinos. Esta muestra permitirá apreciar el avance genético y la calidad del ganado venezolano.

Además, se realizarán juzgamientos y actividades relacionadas con la excelencia ganadera, lo que convierte al evento en una referencia para productores y especialistas del área.

La Expoferia no solo estará enfocada en el sector productivo, sino que también ofrecerá espacios educativos y recreativos para el público. Los asistentes podrán vivir experiencias interactivas que explican el proceso de producción de alimentos, desde el campo hasta el consumidor.

Entre las actividades disponibles destacan:

Simulación de procesos agroalimentarios

Espacios educativos sobre producción nacional

Áreas recreativas para niños y adultos

Muestras gastronómicas tradicionales

Música llanera y cultura venezolana en tarima

El evento contará con una programación artística cargada de identidad nacional, donde la música llanera será protagonista. Reconocidos artistas se presentarán en tarima durante el fin de semana, ofreciendo espectáculos para todos los asistentes.

Agenda musical destacada:

Viernes: Rosangela Belisario y Milena Benites

Sábado: Fernando Tovar, la Barbie del Folklore y Vitico Castillo

Domingo: Emily Galaviz

Con una agenda que combina negocios, cultura, gastronomía y diversión familiar, la feria invita a los caraqueños a conocer de cerca el potencial agroalimentario de Venezuela y a apoyar lo hecho en el país.

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