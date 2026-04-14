Sector educativo recibe bono a través de Patria este 14 de abril: monto

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El Sistema Patria comenzó la entrega de un bono especial para el sector educativo ; a través de su plataforma virtual.

La información la dio a conocer la cuenta @Canalpatriadig en sus redes sociales, donde ofreció los detalles.

Sector educativo recibe bono a través de Patria

Según el reporte, se trata del Bono de Corresponsabilidad y Formación dirigido a los docentes activos del Ministerio de Educación del programa nacional de formación.

"Inicia la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación, abril 2026. "Bono para los docentes activos del Ministerio de Educación del programa nacional de Formación. MONEDERO PATRIA. CRÉDITO por Bs 23.650,00", se lee en la publicación.

Los beneficiarios reciben la notificación de la asignación a través de un mensaje de texto o por el número corto 3532 y la aplicación veMonedero.

Estas son las aplicaciones oficiales vinculadas al Sistema Patria:

Los usuarios deben recordar los canales oficiales del Sistema Patria, entre los que figuran los siguientes:

veQR: Conexión directa con los programas de protección social. Úsala para escanear tu Carnet de la Patria y registrarte en bonos y ayudas. Ve Patria: la forma más estable de entrar a la plataforma desde el móvil. VeMonedero: ¡Lleva el control de tus finanzas! Consulta tu saldo y revisa todos tus movimientos y depósitos al instante. Billetera móvil: Convierte tu carnet de la patria en un método de pago rápido y seguro mediante código QR para adquirir bienes y servicios.

El Sistema Patria es la plataforma digital del Carnet de la Patria. Un documento de identificación, creado por el Gobierno Nacional.

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