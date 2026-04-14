Sistema Patria: pasos clave para actualizar el perfil laboral y evitar retrasos en los bonos

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Los trabajadores del sector público nacional deben actualizar sus datos laborales en la Plataforma Patria para asegurar el cobro de sus bonos.

Este trámite es obligatorio para quienes deseen garantizar que el sistema los reconozca correctamente y no interrumpa la asignación de los beneficios económicos mensuales.

Mantener la información al día permite que la plataforma valide la condición de cada empleado y evite errores en los depósitos. El proceso es rápido y se realiza totalmente en línea a través de la página oficial.

Pasos para actualizar los datos

Entre a la Plataforma Patria con su número de cédula y su contraseña.

Busque el menú principal y elija la opción Perfil, que está en la parte de arriba.

En el menú de un lado, haga clic en Laboral. Aquí debe confirmar que aparezca como Trabajador Activo.

Escriba o corrija el RIF de la institución pública donde trabaja, el cargo que tiene y el año en que entró.

Al terminar de llenar estos campos, debe pulsar el botón Actualizar para que el sistema guarde los cambios y los valide con las autoridades correspondientes.

Registro por primera vez en el Sistema Patria

Entre a la página oficial de Patria y haga clic en la opción Registrarse.

​Introduzca su número de cédula, teléfono celular, sexo y fecha de nacimiento.

El sistema enviará un código de seguridad por mensaje de texto al teléfono registrado. Debe escribirlo en la página para continuar.

Complete los campos referidos a su dirección exacta, incluyendo estado, municipio y parroquia.

Configure una clave de acceso segura. Al finalizar, ya podrá entrar al sistema con su cédula y la contraseña creada.

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