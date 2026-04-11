Jornada de comida gratis en California este 13 de abril: ubicación y horarios de las despensas

Las familias del Valle Central de California tienen una oportunidad importante para surtir su despensa sin costo alguno durante esta semana.
Debido al constante aumento en los precios de los productos básicos y la gasolina, el Banco de Alimentos del Centro de California (Central California Food Bank) organizó una jornada masiva de distribución.
La misma se llevará a cabo del lunes 13 al sábado 18 de abril en diversas localidades. Los repartos se realizarán en lugares de confianza para la comunidad, como iglesias, centros comunitarios y escuelas, donde en muchos casos se ofrece atención en español para facilitar el proceso a quienes lo necesiten.
¿Quiénes pueden recibir el apoyo?
Este programa está abierto a todas las personas que estén pasando por un momento económico difícil, ya sea por falta de empleo, reducción de horas de trabajo o por el impacto de la inflación.
No es necesario cumplir con requisitos complicados de inscripción y no se pregunta por el estatus migratorio de los asistentes. El objetivo principal es garantizar que ninguna familia se quede sin alimentos frescos, granos y productos básicos en su mesa.
Lugares y horarios de distribución
A continuación, se detallan los puntos de entrega más destacados por día:
Lunes 13 de abril
- Fresno: Catholic Charities (8:30 am – 10:30 am)
- San Joaquín: The Salvation Army (9:00 am – 11:00 am)
- Huron: Westside Family Services en John Palacios Community Center (10:00 am – 1:00 pm)
- Orange Cove:Iglesia El Buen Pastor (10:30 am – 12:30 pm)
Martes 14 de abril
- Fresno: Hope Lutheran Church (6:30 am – 8:30 am) y North Assembly of God (10:00 am – 12:00 pm)
- Tulare: St. John’s Missionary Baptist Church (10:00 am – 12:00 pm)
- Woodlake: Iglesia Adventista del Séptimo Día (11:00 am – 1:00 pm)
Miércoles 15 de abril
- Coalinga:Chapel Grace (9:00 am – 12:00 pm)
- Fresno: Malaga Community Center (9:00 am – 12:00 pm)
- Kerman: Westside Family Services (10:00 am – 12:00 pm)
- Visalia: Family Health Care Network – Goshen (10:00 am – 12:00 pm)
Jueves 16 de abril
- Mendota: Westside Youth Center (9:00 am – 2:00 pm)
- Hanford: Episcopal Church of the Savior (10:00 am – 12:00 pm)
- Firebaugh: Rodeo Grounds (10:00 am – 12:00 pm)
- Fresno: California Hotel (8:30 am – 10:30 am)
Viernes 17 de abril
- Madera: Celebration Nation (10:00 am – 12:00 pm)
- Parlier: EOC Parlier (9:00 am – 11:00 am)
- Porterville: Tule River Justice Center (11:00 am – 1:00 pm)
- Fresno: Mt. Olive Baptist Church (1:00 pm – 3:00 pm)
Sábado 18 de abril
- Sanger: Annadale Baptist Church (9:00 am – 11:00 am)
- Pixley: Pixley First Assembly of God (10:00 am – 12:00 pm)
- Stratford: St. Joseph Catholic Church (10:00 am – 12:00 pm)
- Firebaugh: Iglesia Jesucristo Mi Roca (2:00 pm – 4:00 pm)
