INTT fija condiciones: requisitos para obtener la Certificación de Prestación de Servicio de Transporte Público

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El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) mantiene regulaciones estrictas para la prestación del servicio de transporte público en Venezuela.

Uno de los principales instrumentos es la Certificación de Prestación de Servicio (CPS), un documento obligatorio que permite a las organizaciones operar de forma legal en rutas urbanas e intermunicipales.

Esta certificación forma parte del sistema de control y supervisión del Estado, con el objetivo de garantizar que el servicio cumpla con las condiciones establecidas en la normativa vigente y evitar irregularidades en el sector.

Qué es la Certificación de Prestación de Servicio

La CPS es un permiso que autoriza a empresas y cooperativas a prestar el servicio de transporte de pasajeros. En este documento se detallan aspectos esenciales como las rutas asignadas, las unidades operativas y las condiciones bajo las cuales se debe prestar el servicio.

Requisitos básicos para solicitar la CPS

Para iniciar el trámite, los solicitantes deben consignar una serie de documentos que acrediten su legalidad y funcionamiento dentro del sector transporte.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Solicitud formal dirigida al INTT

Registro de Información Fiscal vigente

Acta Constitutiva y estatutos de la organización

Actas de asamblea actualizadas (cuando corresponda)

Documentos adicionales según el tipo de organización

Dependiendo de si se trata de una empresa o una cooperativa, el INTT exige documentos adicionales que respalden su operatividad.

Entre ellos destacan:

Certificación de cumplimiento para cooperativas

Registro de los vehículos que integran la flota

Contratos de arrendamiento en caso de unidades alquiladas

Foto: Cortesía

Condiciones de seguridad y operatividad

El organismo también exige documentos relacionados con la seguridad del transporte, con el fin de proteger tanto a los usuarios como a los operadores.

Entre los requisitos técnicos más importantes están:

Póliza de seguro de responsabilidad civil vigente

Seguro de accidentes personales para pasajeros

Constancia de revisión técnica del vehículo

Aval de terminal o parada autorizado

También puede visitar nuestra sección: Servicios

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