¿Se quedan los bonos del Sistema Patria? Esto prevé la Central Socialista de Trabajadores para el 01 de mayo

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A casi dos semanas para el 01 de mayo, día en el que se anunciará un aumento del salario mínimo, según lo anunciado el pasado 8 de abril por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; los venezolanos siguen a la expectativa sobre cómo serán las medidas a tomar por el Ejecutivo Nacional.

Al respecto, Carlos López, secretario ejecutivo de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, afirmó este 13 de abril, que prevé la continuidad de los bonos como complemento de ingresos para los venezolanos.

El gremialista, adelantó que, desde esta organización estarán pidiendo el levantamiento de las sanciones económicas, tal y como lo ha solicitado Delcy Rodríguez de cara al Día del Trabajador.

«Ya está claro que la consigna central del próximo primero de mayo es eliminación total de las medidas coercitivas laterales, regreso de los activos de Venezuela secuestrados en el exterior, levantamiento de todas las sanciones de las cuentas de PDVSA en el exterior y cuentas del estado venezolano, todo eso«, expresó en una entrevista concedida al programa Al Instante de Unión Radio.

Asimismo, negó que en un futuro cercano se puedan modificar las prestaciones sociales.

López, también aclaró que desde la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores también están abogando para elevar el ingreso para los pensionados y jubilados puesto que su trabajo contribuyó al desarrollo económico del país.

Delcy Rodríguez reconoce que "falsos aumentos" causaron inflación

El pasado 8 de abril, la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, anunció un ajuste salarial, el cual se hará efectivo desde el próximo 1 de mayo.

Compartió que será un "aumento responsable para los trabajadores". No obstante, aseguró que las medidas tomadas hace años fueron "falsos aumentos" que impactaron directamente con la inflación.

En cadena nacional, Rodríguez sostuvo que "cada incremento que se haga debe ser sostenible en el tiempo" y que no genere inflación que afecta el "falso aumento", como lo llamó.

Comentó que en el año 2022, el Estado realizó un pago a los trabajadores para cumplir con una obligación derivada de una convención colectiva.

"Tras este pago, la inflación subió de 8.2% a 28.7% en cuestión de 2 días", agregó.

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