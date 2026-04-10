Fedeunep fija posición sobre el anuncio de aumento salarial "responsable" que hizo Delcy Rodríguez

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La Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep) mantiene altas expectativas ante los posibles anuncios económicos del Ejecutivo nacional este próximo 1 de mayo y que este anuncio no genere especulación en los precios.

Por ello, el presidente de la organización, Antonio Suárez, propone un esquema de aumentos progresivos que combine bonificaciones con incrementos al salario base de forma trimestral, una fórmula que califica como exitosa en periodos anteriores.

Sobre la especulación

Suárez enfatiza que es importante controlar la especulación en los comercios para evitar que el alza de precios anule el beneficio de los trabajadores según declaró para Unión Radio.

Esto especialmente en un entorno donde el sector público busca recuperar su capacidad de compra frente a los costos de la canasta alimentaria.

En el marco de este diálogo laboral, Fedeunep aboga por mantener a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como mediador principal en las mesas de negociación entre el Estado y los empleados.

Ley de trabajo

Respecto a una posible reforma de la Ley del Trabajo, Suárez aclara que el gremio no se opone al debate, pero exige una distribución equitativa de las cargas financieras para que el impacto no recaiga exclusivamente sobre la fuerza laboral.

Hasta la fecha, los trabajadores esperan una hoja de ruta clara que defina tiempos y montos, permitiendo que la planificación familiar y el ingreso nacional avancen en sintonía con la recuperación de los ingresos del Estado.



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