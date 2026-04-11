Calendario de bonos del Sistema Patria: depósitos y montos entre el 13 y el 19 de abril

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El sistema Patria mantiene activo su calendario de depósitos en la plataforma digital.

Si bien, la entrega de los bonos se llevará a cabo de manera directa y gradual por medio del monedero virtual.

En cuanto a la próxima semana entre el 13 y 19 de abril, corresponde el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica el cuál protagonizó un aumento significativo durante el pasado mes de marzo.

Monto

Además, el monto correspondiente con este ingreso tiene un valor de 150 dólares o 71.571,00 bolívares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

A su vez, entre los beneficiarios se encuentran trabajadores del sector público con cargos de confianza, personal militar, docentes activos del Ministerio para la Educación que participan en planes de formación específicos, como el de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, entre otros.

¿Cómo recibir los bonos del Sistema Patria?

Si deseas recibir las asignaciones económicas, asegúrate de cumplir con estos requerimientos:

Registro activo: estar debidamente inscrito en la plataforma.

Perfil actualizado: mantener al día toda tu información personal.

Seguimiento: consultar regularmente las actualizaciones en el portal oficial.

Notificación: estar atento a los mensajes de texto provenientes de los números 3532 o 67373.

Aceptación: una vez notificado, entra al sitio web de Patria para confirmar y recibir el beneficio.

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