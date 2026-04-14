Ministro de Energía y sector privado activan plan para proteger el sistema eléctrico: detalles

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El ministro para la Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, sostuvo una reunión crucial con representantes del sector industrial agroalimentario para coordinar acciones frente al incremento crítico de la demanda eléctrica en Venezuela.

El encuentro, enmarcado en el Plan Nacional de Ahorro Energético, busca blindar la producción nacional ante los embates climáticos, agrega una NDP.

El impacto del fenómeno climático

Desde la sede de Cavidea en Los Ruices, el ministro Alcalá explicó que Venezuela atraviesa un periodo de alta incidencia solar.

"Los rayos solares están incidiendo perpendicularmente sobre el territorio, generando un aumento significativo de la temperatura y, por ende, de la demanda del servicio", argumentó.

Asimismo, señaló que los incendios forestales recientes han afectado directamente las líneas de transmisión, complicando la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Como medida inmediata para disminuir la sobrecarga del sistema, el titular de la cartera eléctrica instó a los empresarios agroindustriales a sumarse a la autogeneración de energía.

Alianza Estado-Sector Privado

La jornada contó con la presencia del vicepresidente de Obras Públicas, Juan José Ramírez, y el ministro de Industria, Luis Villegas, quienes junto a Juvenal Arveláez (Cavidea) establecieron los ejes de un plan de acompañamiento técnico.

"Estamos comprometidos en levantar el SEN y optimizarlo para satisfacer la demanda tanto residencial como industrial", recalcó Alcalá, subrayando que la seguridad alimentaria depende de la estabilidad energética.

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