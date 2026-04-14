El "efecto rebote": Venezuela crecerá cuatro veces más que en 2025 según el FMI

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En un giro que posiciona al país nuevamente en el radar de los mercados internacionales, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló este martes que Venezuela registrará el mayor crecimiento económico de la región durante el bienio 2026-2027.

Según el informe de perspectivas mundiales, la economía nacional experimentará un robusto repunte, desafiando la ralentización que sufren otras grandes potencias latinoamericanas debido a la guerra en el Medio Oriente.

Un crecimiento que triplica la media regional

Mientras Latinoamérica y el Caribe avanzarán a un ritmo moderado del 2,3% en 2026, Venezuela dará un salto del 4% este año, triplicando prácticamente su desempeño de 2025 (1,5%).

De acuerdo con los pronósticos, la proyección es aún más optimista para 2027, año en el que el organismo estima que el Producto Interno Bruto (PIB) venezolano se expandirá un 6%, la cifra más alta de todo el cono sur.

El factor energía: La ventaja venezolana

De igual modo, el FMI explica que el actual entorno de conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán genera un encarecimiento de las materias primas.

En este escenario, Venezuela se beneficia estratégicamente como exportador neto de energía, logrando captar mayores ingresos, mientras que los países importadores de la región enfrentan una vulnerabilidad extrema ante el choque de precios de los combustibles.

El reporte permite comparar la velocidad de recuperación nacional frente a otros actores clave:

Brasil y México: Ambas economías se desaceleran, con proyecciones de apenas 1,9% y 1,6% respectivamente para 2026.

Colombia y Chile: Registrarán crecimientos contenidos de 2,3% y 2,4%, afectados por la menor demanda global.

Ecuador y Perú: También muestran una tendencia a la baja o estancamiento en comparación con el vigor que proyecta el mercado venezolano.

El organismo destaca que este dinamismo nacional ocurre en un momento donde la región acelera acuerdos comerciales, como el pacto Mercosur-Unión Europea.

Para Venezuela, este repunte representa una oportunidad para fortalecer vínculos comerciales y diversificar exportaciones, aprovechando que la demanda global de petróleo y gas se mantiene en niveles críticos por la inestabilidad en el Golfo Pérsico.

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