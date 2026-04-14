Barron Trump debuta como empresario: todo sobre SOLLOS, su nueva bebida de yerba mate

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Barron Trump, el hijo menor del presidente de los Estados Unidos, está listo para hacer su debut oficial en el mundo de los negocios.

Ya es un hecho el lanzamiento de SOLLOS Yerba Mate, la nueva empresa de bebidas energéticas naturales liderada por Barron Trump.

Con una propuesta inspirada en los sabores de Sudamérica pero con el sello del "Estado del Sol", la marca se prepara para irrumpir en el mercado el próximo mes de mayo, prometiendo convertirse en la bebida definitiva de la temporada estival.

El primer vistazo: sabor a verano y venta online

De acuerdo con reportes de Fox Business y la actividad de la empresa en LinkedIn, SOLLOS Yerba Mate debutará exclusivamente a través de su sitio web oficial.

El producto: Un paquete de 12 latas con sabor a Piña y Coco (Pineapple + Coconut) .

El diseño: El envase presenta un azul claro vibrante con un sol naranja y amarillo, reforzando su identidad visual como una bebida refrescante y llena de energía.

El mensaje: "Un paso más cerca del lanzamiento. La bebida perfecta para el verano", compartió la marca recientemente, generando expectativa entre sus seguidores.

El significado detrás de SOLLOS

El nombre de la compañía no es casualidad. Aunque inicialmente intentaron registrarse como SOULSTICE, INC. (nombre rechazado por no estar disponible en Florida), el equipo creativo optó por un concepto circular:

Palíndromo solar: El nombre juega con la palabra "Sol" (las primeras tres letras) y su reflejo inverso (las últimas tres).

Ciclo eterno: Representa el ciclo del astro rey bajo el eslogan: "Todo empieza donde termina" .

Identidad de Florida: La marca busca complementar el estilo de vida dinámico y soleado de Palm Beach, donde se encuentra su sede operativa.

Un equipo de amigos y directores

Barron Trump no está solo en esta aventura. Los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) revelan que el joven universitario figura como uno de los directores, acompañado por un círculo cercano de confianza:

Cofundadores: Spencer Bernstein y Stephen Hall, excompañeros de Barron en la Oxbridge Academy de Palm Beach.

Dedicación absoluta: Bernstein incluso pospuso su último semestre en la Universidad de Villanova para centrarse en el negocio, mientras que Barron equilibra sus responsabilidades en la empresa con sus estudios en la Escuela de Negocios Stern de la NYU .

Capital Semilla: A principios de 2026, la empresa logró recaudar $1 millón mediante una colocación privada para financiar su expansión.

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