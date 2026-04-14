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El presidente Donald Trump sorprendió a la prensa este lunes al convertir la recepción de un pedido de McDonald’s en un acto político frente a la entrada principal de la Casa Blanca.

Durante el encuentro, el mandatario recibió dos bolsas de comida de manos de una repartidora de DoorDash, quien tomó el micrófono para respaldar públicamente la propuesta fiscal republicana que busca eliminar los impuestos sobre las propinas.

En un gesto captado por las cámaras, Trump entregó un billete de 100 dólares a la trabajadora, reforzando su narrativa de campaña sobre el apoyo directo a los empleados del sector servicios y la economía colaborativa según detalla BCT Neus.

Conferencia

Tras el inusual intercambio, el mandatario inició una conferencia de prensa formal donde abordó temas de alta relevancia para la seguridad nacional y la política exterior.

Acompañado todavía por la repartidora, el líder estadounidense lanzó advertencias severas contra el gobierno de Irán y comentó los detalles de su actual confrontación diplomática con el papa León XIV.

Esta estrategia de comunicación busca conectar los beneficios de su plan económico con las tensiones internacionales, subrayando que la estabilidad financiera interna es tan importante como la postura firme del país ante sus adversarios globales.

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