Ola de detenciones golpea a médicos venezolanos: estos son los riesgos legales para los profesionales

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La comunidad de profesionales extranjeros en el país enfrenta una creciente incertidumbre debido a criterios interpretativos de los agentes fronterizos. Especialistas que cuentan con autorizaciones laborales hasta el año 2030 reportan interrogatorios exhaustivos en puntos de tránsito nacionales.

El miedo a viajar para asistir a conferencias médicas o citas de posgrado se extiende entre quienes poseen estatus de asilo pendiente. Organizaciones de derechos humanos vigilan de cerca estas acciones, pues consideran que las detenciones quedan a discreción personal del oficial en turno.

Fuentes comunitarias confirman tres casos de médicos venezolanos detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), hasta ahora han sido los doctores José Varela, Ezequiel Denis y Rurali Bolívar. La denuncia detalla que la doctora Bolívar permanece bajo custodia tras su arresto en el aeropuerto, a pesar de tener una entrevista de asilo programada.

¿Cuál es el estatus de los casos de médicos venezolanos detenidos?

La doctora Rurali Bolívar realizaba su posgrado en medicina de emergencia en McAllen, Texas, antes de su aprehensión en una terminal aérea. Ella viajaba hacia California junto a su hija de cinco años, quien posee la ciudadanía estadounidense, para asistir a una cita migratoria oficial.

El oficial de la patrulla fronteriza desestimó el permiso de trabajo de la doctora y afirmó que los documentos para venezolanos carecen de validez. Este incidente ocurrió el jueves pasado, justo antes de la fecha pautada para su entrevista de ajuste de estatus bajo la solicitud de su esposo.

Por su parte, el doctor Ezequiel Denis sufrió una detención similar en un centro de control mientras se encontraba en tránsito hacia su destino. El tercer implicado, José Varela, completa la lista de profesionales que, según sus colegas, cumplen con todas sus obligaciones legales.

¿Qué riesgos enfrentan estos tres médicos venezolanos detenidos por el ICE?

Expertos legales consideran que estos médicos habitan en un "limbo legal" debido a que el asilo pendiente no otorga un estatus definitivo. No obstante, los tres especialistas poseen sus papeles en orden y carecen de antecedentes criminales, lo que hace inusual su retención prolongada.

Aunque los familiares de la doctora Bolívar no creen que exista un riesgo de deportación inmediata, la separación de su hija genera angustia. La pequeña ya viaja hacia California para quedar bajo el resguardo de sus abuelos mientras se resuelve la situación jurídica de su madre.

La discrecionalidad de los agentes de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) preocupa a las asociaciones de médicos venezolanos en el extranjero. Esta situación afecta la movilidad de profesionales esenciales que trabajan de manera legal en diversos estados de la nación este 2026.

¿Cómo reacciona el gremio ante los casos ya mencionados?

Médicos en otros estados manifiestan temor de circular por aeropuertos fronterizos o asistir a eventos académicos por el riesgo de ser interceptados. La falta de un criterio uniforme en los puertos de entrada nacionales complica la planificación de vida y trabajo de los especialistas.

Las organizaciones instan a los profesionales a portar siempre sus documentos originales y a buscar asesoría legal inmediata en caso de interrogatorios. El caso de la doctora Bolívar resalta la vulnerabilidad de quienes, aun con autorización de empleo, enfrentan el cuestionamiento de las autoridades.

El gremio exige claridad sobre la vigencia de los permisos de trabajo y las protecciones migratorias para los ciudadanos provenientes de Venezuela. La estabilidad de estos trabajadores resulta clave para el sistema de salud en regiones que sufren escasez de personal médico calificado.

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