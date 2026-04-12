Seattle: ¿Por qué no habrá clases del 13 al 17 de abril en estos distritos escolares?

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Miles de estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria en distritos como el Seattle Public School, en Washington, disfrutarán de un receso extendido durante la semana del lunes 13 al viernes 17 de abril.

Esta interrupción de las actividades académicas responde a la programación de las vacaciones de primavera o spring break.

Detalles

Este es un periodo que varía según la jurisdicción y que en este caso permite a las familias pausar la rutina escolar desde el cierre de la jornada del viernes 10 hasta el lunes 20 de abril según detalla El Cronista.

Resulta importante que los padres y representantes consulten el calendario oficial 2025-2026, ya que este descanso ofrece una oportunidad de esparcimiento antes de encarar el último tramo del año lectivo.

Otras fechas de descanso

Además de este receso primaveral, el cronograma escolar contempla otras fechas de suspensión de clases antes de finalizar el ciclo. Las instituciones cerrarán sus puertas el lunes 25 de mayo en conmemoración del Memorial Day, un día dedicado a honrar a los soldados fallecidos en combate.

También estarán sin actividades el viernes 19 de junio por el Juneteenth, festividad que celebra la libertad de la comunidad afroamericana.

Estos días festivos no solo representan un alivio en la carga académica para los alumnos, sino que fomentan la participación ciudadana en desfiles y actos culturales que refuerzan el sentido histórico y la identidad dentro de los Estados Unidos.

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