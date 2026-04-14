Papa León XIV mantiene su agenda en Argelia tras incidentes en Blida

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Este martes, fuentes de seguridad y la agencia AFP confirmaron que un doble atentado suicida sacudió la ciudad de Blida el pasado lunes, apenas a 40 kilómetros de donde el papa León XIV iniciaba su histórica visita a Argelia.

Los hechos, de carácter terrorista, ocurrieron en las cercanías de una comisaría y varios comercios en Blida.

Testigos y videos verificados muestran una escena devastadora con cuerpos mutilados en plena vía pública.

"Se ha comprobado que hubo dos incidentes de seguridad de carácter terrorista; dos kamikazes murieron en el acto", declaró una fuente oficial.

La agenda papal no se detiene

Pese a la cercanía de los estallidos, el Vaticano decidió mantener la hoja de ruta.

Tras llegar a Argel el lunes, el papa partió este martes hacia Annaba (la antigua Hipona). Allí, León XIV sigue los pasos de San Agustín, visitando vestigios históricos y centros de atención para ancianos pobres.

Además, para la tarde, se espera una misa multitudinaria en la Basílica de San Agustín ante clérigos de todo el continente africano.

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