España aprueba proceso extraordinario de regularización para inmigrantes: conozca los requisitos y fechas para la solicitud

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El gobierno de España aprobó un proceso de regularización de extranjeros, el cual abrirá su fase inicial este 16 de abril. Los solicitantes podrán iniciar su trámite de forma telemática o solicitar cita para acudir presencialmente.

A partir del próximo 20 de abril se podrá formalizar la petición en persona en las oficinas habilitadas, así lo informó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una entrevista para la Cadena Ser.

Las solicitudes para acceder a la regularización requerirán que las personas interesadas se encuentren en situación irregular, hayan residido en España de forma ininterrumpida durante cinco meses previos y estén en territorio nacional desde antes del 1 de enero, indicó la funcionaria.

¿Cómo se realizan las solicitudes de regularización?

El plazo de presentación concluirá el 30 de junio, lo que establece una ventana de, aproximadamente, dos meses y medio para completar todos los trámites previstos.

Saiz explicó que el procedimiento podrá realizarse desde el primer día de forma telemática o, tras solicitar cita, de manera presencial, a partir del 20 de abril.

El Ministerio precisó que la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, ubicada en Vigo y dependiente de Seguridad Social y Migraciones, tramitará las peticiones que se reciban a través de este procedimiento extraordinario.

La ministra aseveró que el sistema está “absolutamente dimensionado” para responder a todas las peticiones, reseñó Infobae.

Para facilitar el acceso en toda España, las solicitudes también podrán entregarse en oficinas de la Seguridad Social y de Correos instaladas en todo el territorio hasta el 30 de junio, fecha límite del proceso.

Requisitos para optar por la regularización en España

De acuerdo con Saiz, los requisitos para la regularización incluyen las siguientes condiciones:

Encontrarse en situación irregular.

Acreditar la presencia en España desde antes del 1 de enero y demostrar una residencia continuada de al menos cinco meses.

Todos estos criterios pretenden establecer el marco necesario para canalizar las solicitudes conforme a los parámetros fijados.

¿Quiénes están excluidos?

Entre las modificaciones introducidas respecto al borrador inicial, Saiz confirmó que los solicitantes del estatuto de apátrida quedan excluidos de la regularización, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado. La razón, según la ministra, es que quienes disponen de dicho estatuto no se encuentran en situación irregular y cuentan con un régimen jurídico específico en virtud de su condición.

Sin embargo, aseguró que esta circunstancia no implica “desprotección” para estas personas, debido a que su tratamiento legal se realiza por otras vías.

Tampoco están incluidos los ciudadanos ucranianos desplazados por la guerra, debido a que estos se benefician de la protección temporal instaurada para este colectivo concreto.

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